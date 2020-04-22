Наркомана подозревают в убийстве сожительницы на Софийской. Женщина выпала из окна

Наркомана подозревают в убийстве сожительницы на Софийской. Женщина выпала из окна
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские возбудили уголовное дело после смерти женщины в больнице. В причастности к ее гибели полиция подозревает сожителя-наркомана.

Все произошло в понедельник, 20 апреля, в доме №47 по Софийской улице. В отдел полиции поступил сигнал о драке в одной из квартир на пятом этаже.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские обнаружили на месте 33-летнего мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Он рассказал, что его 40-летняя сожительница выпрыгнула в окно.

До прибытия правоохранителей пострадавшую с травмами госпитализировали от указанного дома. У женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы костей черепа, закрытая травма груди с множественными переломами ребер, повреждения внутренних органов, состояние — тяжелое. В больнице она скончалась.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан. Отмечается, что ранее он уже был судим за наркотики. Тогда злоумышленник отделался штрафом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга задержан злоумышленник, вонзивший нож в мужчину.

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