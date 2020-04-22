В центре Петербурга задержан злоумышленник, вонзивший нож в мужчину

В центре Санкт-Петербурга правоохраниетли задержали злоумышленника, который вонзил нож в мужчину.

Обо всем стало известно в ночь на вторник, 21 апреля. В отдел полиции поступил сигнал о ножевом ранении. Пострадавшего мужчину увезли от дома №2 по улице Новгородской с проникающим колото-резаным ранением, в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, 47-летний житель Ленобласти рассказал, что его ударил ножом неизвестный. Он добавил, что это произошло около пяти часов у дома №9 по Исполкомской улице.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 35-летнего подозреваемого. В отношении него составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства. Уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец попался на хулиганстве, а у него нашли наркотики.