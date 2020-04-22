В центре Петербурга задержан злоумышленник, вонзивший нож в мужчину

В центре Петербурга задержан злоумышленник, вонзивший нож в мужчину
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В центре Санкт-Петербурга правоохраниетли задержали злоумышленника, который вонзил нож в мужчину.

Обо всем стало известно в ночь на вторник, 21 апреля. В отдел полиции поступил сигнал о ножевом ранении. Пострадавшего мужчину увезли от дома №2 по улице Новгородской с проникающим колото-резаным ранением, в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, 47-летний житель Ленобласти рассказал, что его ударил ножом неизвестный. Он добавил, что это произошло около пяти часов у дома №9 по Исполкомской улице.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 35-летнего подозреваемого. В отношении него составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства. Уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец попался на хулиганстве, а у него нашли наркотики.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб ножевое ранение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тесты на коронавирус за день в Петербурге сдали 7 471 человек
В Петербурге пик коронавируса ожидают на майские праздники
Дуров предсказал смену цивилизаций из-за коронавируса
Россиянам рассказали, как определить степень защиты маски
Наркомана подозревают в убийстве сожительницы на Софийской. Женщина выпала ...
В Петербурге судят кассиршу из «О’Кея», совершившую хищение ...
В центре Петербурга задержан злоумышленник, вонзивший нож в мужчину
В Волхове на уборщицу напали с молотком и украли ее сумку