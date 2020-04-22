Депутаты попросят Беглова защитить участок Муринского парка от застройки

В ЗакСе уже приняли соответствующий запрос к губернатору сегодня, 22 апреля, на заседании.

Напомним, на участке в Муринском парке ООО «Анна Нова» собиралась возвести вторую часть спортивного комплекса. Эта новость не на шутку переполошила местных жителей, которые оказались не намерены отдавать под застройку кусок зеленого пространства.

В качестве альтернативы, депутаты хотят предложить застройщику выбрать другой участок для организации строительных работ. Речь идет о территории на Светлановском проспекте. Ранее она была арендована, но все сроки договоренностей истекли, а работу компания-арендатор за несколько лет так и не начала. Участок находится на расстоянии в 900 метров от первого очереди спортивного сооружения.

Парламентарии предлагают решить проблему компромиссом. В случае выбора другого участка под застройку и внесения Муринского парка в список зеленых насаждений общего пользования, не будут ущемлены интересы ни застройщика, ни граждан, которые активно отстаивают свое любимое зеленое место отдыха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты призывают власти Петербурга прислушаться к мнению жителей о застройке Муринского парка.