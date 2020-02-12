Активисты призывают власти Петербурга прислушаться к мнению жителей о застройке Муринского парка

Общественники просят учесть мнение жителей Калининского района в решении вопроса со строительством спортивного комплекса в Муринском парке. В администрацию Санкт-Петербурга было направлено обращение от регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Жители Петербурга возмущены запланированным строительством. К тому же, на территории парка уже есть спортивные объекты, а в планах Петербурга по развитию и размещению спортивных сооружений, не было данного спорткомплекса. Неизвестно и то, будет ли новая постройка доступна для жителей города, ведь здание будет коммерческим. Помимо этого, люди до сих пор огорчены вырубкой 70 деревьев в июле 2019 года.

Пока что, стройка прекращена на время судебного разбирательства, в котором истцами представлены неравнодушные за судьбу Муринского парка, петербуржцы. Об этом сообщают в региональном штабе ОНФ в Санкт-Петербурге.

Среди жителей было проведено и анкетирование, во время которого большинство высказалось против строительства. Люди считают, что данный участок стоит облагородить – сделать пешеходные и велосипедные дорожки, высадить новые деревья. В своём обращении представители народного фронта просят о включении участка в состав зеленых насаждений общего пользования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приостановили суд за Муринский парк.