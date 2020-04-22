Похитивший иномарку таксист ответит перед судом в Петербурге

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого гражданина Таджикистана. Он обвиняется в хищении служебного автомобиля.

Обо всем стало известно сегодня, 22 апреля. По данным следствия, обвиняемый присвоил автомобиль марки VOLKSWAGEN POLO стоимостью 700 тыс. рублей, с установленным в нем мобильным терминалом спутникового слежения.

Как сообщили в прокуратуре города, иномарка была передана мужчине для работы таксистом.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге полицейские нашли 19 кустов конопли при расследовании дела о поджоге иномарки. В ходе расследования уголовного дела о поджоге, произошедшего 14 апреля, правоохранители задержали троих неработающих граждан.