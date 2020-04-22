В Выборге полицейские нашли 19 кустов конопли при расследовании дела о поджоге иномарки

В Выборгском районе Ленобласти у одного из фигурантов уголовного дела в квартире обнаружили крупную партию наркотиков.

Обо всем стало известно в среду, 22 апреля. В ходе расследования уголовного дела о поджоге, произошедшего 14 апреля, правоохранители задержали троих неработающих граждан, 20, 26 и 27 лет. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, при проверки причастности к поджогу стражи порядка провели обыски у злоумышленников.

У старшего из них по месту жительства в квартире в поселке Отрадное обнаружено наркотическое вещество массой 8, 11 грамма. А в частном доме в городе Выборге на Балашовском шоссе, где проживают двое других мужчин, обнаружена мансарда, специально оборудованная для выращивания наркосодержащих растений. Изъято 19 кустов конопли и оборудование.

По факту обнаруженного возбудили уголовное дело. Все трое мужчин находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела о поджоге иномарки продолжается.

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