Тяжелые самосвалы заковывают в цепи на дорогах Ленобласти

Тяжелые самосвалы заковывают в цепи на дорогах Ленобласти
Фото: ГКУ "Ленавтодор"

В Ленинградской области дорожные службы начали блокировать перегруженные самосвалы во время весенней просушки на региональных дорогах.

Как сообщает ГКУ «Ленавтодор», водители перегруженных самосвалов зачастую скидывают песок и щебень на проезжую часть, не доезжая до пункта весового контроля, чтобы не получить штраф в размере до 400 тысяч рублей.

Для предупреждения подобных действий дорожники начали применять блокирующие цепные устройства, которые предотвращают открытие кузова.

После этого большегруз загоняют на весы. Если водитель отказывается проходить эту процедуру, то на место приезжает тяжелый эвакуатор, который сначала взвешивает машину, а затем буксирует ее на специальную стоянку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассах Ленобласти начали взвешивать большегрузы из-за весенней просушки.

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