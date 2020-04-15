На трассах Ленобласти начали взвешивать большегрузы из-за весенней просушки

В Ленинградской области на весеннюю просушку закрыли региональные трассы, в связи с чем начали работать передвижные посты весового контроля.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, весовому контролю подвергается большегрузный транспорт. Проверка большегрузов будет происходить вплоть до 4 мая, когда закончится просушка дорог.

«Запрет распространяется на машины с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трех тонн при проезде по гравийным дорогам», — уточнили в пресс-службе.

Исключением являются перевозки топлива, продуктов, товаров первой необходимости и т.п.

За движение с перегрузом юридические лица могут получить штраф до 400 тысяч рублей. Все задержанные на весовом посту машины направляют на спецстоянки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти дорожники приступили к весенней просушке.