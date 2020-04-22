В Петербурге высадят новые деревья

Проект озеленения поможет восстановить прежний облик территорий, на которых погибли предыдущие насаждения.

Таким образом, государственной административно-технической инспекции была выдана вся необходимая документация, позволяющая начать работы по благоустройству на 34 адресах.

Новые деревья появятся на Большом Смоленском проспекте. Там силами специалистов-садовников организуют высадку 100 саженцев деревьев, вместе уже утраченных. Запланировано и осуществление ремонтных работ на газонах. Также, новые зеленые насаждения посадят на 14 линии Васильевского острова, на улице Хошимина и на остальных адреса в утвержденном списке. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Озеленят и парк 300-летия Петербурга. В рамках компенсационной высадки, свое пристанище на территории объекта найдут 106 саженцев деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург начали украшать первыми весенними цветами.