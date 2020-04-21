Петербург начали украшать первыми весенними цветами

Улицы Северной столицы перестанут быть серыми и угрюмыми.

Активную работу начали сотрудники паркового хозяйства Комитета по благоустройству. Сегодня, 21 апреля, белую и красную виолу посадили в Биржевом сквере на Стрелке Васильевского острова. Именно здесь посадят 50 тысяч весенних цветов, которые будут радовать петербуржцев. Позднее, в первый летний месяц виолу сменят 40 тысяч цветов бегонии различного сорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Украшать растениями и кустарниками планируют все районы города. Только до 9 мая, специалистами будут высажены 602421 цветок виолы.

В настоящее время ведутся полномасштабные работы в рамках месячника благоустройства. Проводятся необходимые ремонтные работы, высаживаются деревья и кусты.

Также, особое внимание уделяется малым архитектурным формам. С помощью средств дезинфекции промываются скамейки, вазоны, а также многое другое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартовал месячник благоустройства.