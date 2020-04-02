В Петербурге стартовал месячник благоустройства

Раньше в месячниках участвовали и горожане, однако в этом году, из-за корнавирусной инфекции, их привлекать не станут. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Раньше в месячниках участвовали и горожане, однако в этом году, из-за корнавирусной инфекции, их привлекать не станут. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

1 апреля в Северной столице начался ежегодный месячник по благоустройству. В нем принимают участие коммунальные, дорожные и садово-парковые службы.

Ведомства будут очищать от накопившейся за осень и зиму грязи улицы, площади и зеленые зоны Петербурга. В это же время происходит переход всех служб, сопричастных благоустройству, на летний режим работы. К началу месячника уже завершена очистка дорожных покрытий на улицах и проспекта, также идет активная и беспрерывная очистка пешеходных зон.

Учитывая обострившуюся эпидемиологическую ситуацию, все дороги дополнительно обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами. В месячнике также задействуют районные администрации, которые займутся уборкой мусора и очисткой газонов на внутриквартальных территориях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская УФАС раскрыла картельный сговор на рынке благоустройства.