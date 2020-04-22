В Ленобласти за сутки выявили более 40 новых заражений коронавирусом

В Ленобласти за сутки выявили более 40 новых заражений коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленобласти за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом.

Обо всем стало известно сегодня, 22 апреля. По данным Роспотребнадзора по области, новые случаи были зафиксированы во Всеволожске и других населенных пунктах Всеволожского района, в Выборге и Выборгском районе, Гатчине и городах Гатчинского района, а также в Тосно, Никольском, Бокситогорске и Пикалево.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, общее число инфицированных за время эпидемии достигло 537. Побороть болезнь удалось 33 пациентам. Летальных исходов в области зафиксировано не было

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрация Ленобласти перешла на удаленную работу из-за ввыявления коронавирусной инфекции у сотрудников. О переходе на удаленную работу сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Памфилова озвучила оптимальную дату проведения голосования по поправкам к ...
В Ленобласти за сутки выявили более 40 новых заражений коронавирусом
В Ленобласти ветеринарные службы подключились к дезинфекции улиц
С конца марта в службу занятости обратились более 26 тысяч петербуржцев
В Петербурге высадят новые деревья
Старики стали жертвами мошенницы из Ленобласти
Финский врач заявил о важности прогулок на свежем воздухе
Похитивший иномарку таксист ответит перед судом в Петербурге