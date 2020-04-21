Администрация Ленобласти перешла на удаленную работу из-за коронавируса у сотрудников

Администрация Ленобласти перешла на удаленную работу из-за коронавируса у сотрудников
Администрация Ленобласти работает дистанционно. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Администрация Ленинградской области перешла на «максимально дистанционный режим работы». Причиной этого стало выявление коронавируса у сотрудников.

О переходе на удаленную работу сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в instagram во вторник, 21 апреля.

«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — рассказал он.

Совещание переведены в онлайн-режим. Администрация 21 апреля по видеосвязи обсудила продление льготных проездных, приобретенных в апреле, на май и июнь, введение утреннего режима работы магазинов, аптек и почты для пожилых людей, а также возможность открытия парикмахерских в районах с низкой динамикой заболеваемости.

По данным на 21 апреля в Ленинградской области подтверждено 496 случаев коронавируса. Выздоровели 33 человека. Летальных исходов не зарегистрировано.

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