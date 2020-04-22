Ким Чен Ыну готовят преемника на посту лидера КНДР

Занять пост действующего правителя, в случае его смерти, может его сестра.

По версии СМИ, данное решение было принято еще в конце 2019 года на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи. В случае гибели Ким Чен Ына, бразды правления примет Ким Ё Чжон. Об этом сообщает японская газета «Иомури».

Сообщается, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. Газета сообщает, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечали, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.