Двум петербургским бизнесменам грозит ответственность за незаконную продажу алкоголя

В Северной столице сотрудники прокуратуры Невского района выявили несоблюдение законодательства о реализации алкогольной продукции в двух магазинах «Продукты 24 часа».

Обо всем стало известно сегодня, 22 апреля. В торговых помещениях осуществлялась продажа алкоголя, однако документов, удостоверяющих легальность его производства и оборота, у индивидуальных предпринимателей не оказалось.

Как сообщили в прокуратуре города, в отношении двух бизнесменов возбудили дела об административных правонарушениях. Алкогольную продукцию из магазина изъяли.

Материалы дела были направила в Арбитражный суд для привлечения индивидуальных предпринимателей к ответственности.

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