Госэкспертиза одобрила проект реконструкции очистных в деревне Кузьмолово

Впоследствии в рамках того же соглашения планируется провести реконструкцию очистных сооружений Всеволожска. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Впоследствии в рамках того же соглашения планируется провести реконструкцию очистных сооружений Всеволожска. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Модернизация очистных сооружений в Кузьмолово позволит обеспечить гармоничное развитие Всеволожского района Ленинградской области.

О том, что Госэкспертиза одобрила проект реконструкции очистных, в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе областной администрации. Модернизация сооружений позволит не только улучшить развитие Всеволожского района, но и обеспечить новых потребителей необходимыми ресурсами.

Реконструкция очистных сооружений в деревне Кузьмолово — часть большого регионального проекта «Ладожский водовод», подразумевающего модернизацию централизованной системы водоснабжения, реализуемой в сотрудничестве с муниципальными властями и ООО «Северо-Запад Инжиниринг». Мощность сооружений планируется повысить до 30 тысяч кубометров ежесуточно. Сдать в эксплуатацию объект должны в четвертом квартале 2020 года.

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