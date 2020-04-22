В Петербурге на работе в самоизоляцию поймали 620 магазинов, кальянных и кафе

В Петербурге на работе в самоизоляцию поймали 620 магазинов, кальянных и кафе
Работающий, несмотря на ограничения, общепит. Фото: ККИ

В Петербурге проверили 37 тыс. 586 объектов потребительского рынка. Меры по противодействию коронавирусу нарушили 620 из них, включая магазины, кальянные, рюмочные и другие.

Работу, несмотря на запрет, продолжили ряд предприятий общественного питания, непродовольственных магазинов, салонов красоты, рюмочных, ломбардов, станций техобслуживания транспорта и компьютерных клубов. Большая часть из них была закрыта после разъяснительной работы.

«Тем, кто в добровольном порядке не устранил нарушение, были выданы уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность», — сообщили в пресс-службе комитета территориального развития.

Проверки проводят районные администрации при участии полиции и сотрудников Роспотребнадзора. Мероприятия по выявлению нарушителей будут продолжены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в девяти районах Петербурга выявили нарушения режима повышенной готовности. За работой поймали веломастерскую, маникюрный салон, точки общественного питания и уличных торговцев.

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