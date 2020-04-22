В Ленобласти собрали 2300 планшетов для дистанционной учебы

За две недели акции #помогиучиться в Ленинградской области собрали более 2 тыс. 300 планшетов, ноутбуков и компьютеров.

Гаджеты необходимы для дистанционного обучения. Около 1 тыс. 300 из них уже переданы школьникам из малоимущих и многодетных семей, а также преподавателям.

Планшеты и компьютеры получили дети и учителя из Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского, Приозерского, Бокситогорского, Всеволожского, Кировского и других районов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Гаджеты передали компании «Нокиан шина», «Филип Моррис Ижора», «Выборжец», «Евроинвест», «Термекс», ЛСР и другие, а также местные жители и предприниматели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три школы Всеволожского района получили по 50 планшетов. Устройства предоставили строительные компании «Петрострой», «ЦДС» и «Полис групп».