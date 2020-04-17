Нуждающихся школьников Мурино обеспечили планшетами

Три образовательных учреждения Всеволожского района оснастили 150 устройствами. Все они будут переданы учащимся, чтобы они могли продолжать качественное обучение в дистанционном формате.

Акт доброй воли был сделан в рамках акции «Помоги учиться!». Помочь вызвались несколько строительных компаний — «Петрострой», «ЦДС» и «Полис групп». Каждой из трех школ в Мурино вручили по 50 планшетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Планшеты передадут учащимся, у которых нет необходимой техники для того, чтобы организовать учебный процесс дома. Устройства смогут получить льготные категории граждан и школьники из малоимущих семей.

Примечательно, что помощь в приобретении техники будет оказываться в дальнейшем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским школьникам подарили 4,5 тысячи планшетов для дистанционного обучения.