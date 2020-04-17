Нуждающихся школьников Мурино обеспечили планшетами

Нуждающихся школьников Мурино обеспечили планшетами
Дети смогут продолжить дистанционное обучение. Фото: pixabay

Три образовательных учреждения Всеволожского района оснастили 150 устройствами. Все они будут переданы учащимся, чтобы они могли продолжать качественное обучение в дистанционном формате.

Акт доброй воли был сделан в рамках акции «Помоги учиться!». Помочь вызвались несколько строительных компаний — «Петрострой», «ЦДС» и «Полис групп». Каждой из трех школ в Мурино вручили по 50 планшетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Планшеты передадут учащимся, у которых нет необходимой техники для того, чтобы организовать учебный процесс дома. Устройства смогут получить льготные категории граждан и школьники из малоимущих семей.

Примечательно, что помощь в приобретении техники будет оказываться в дальнейшем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским школьникам подарили 4,5 тысячи планшетов для дистанционного обучения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное обучение ленобласть планшеты школьники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за коронавируса в Больницу имени Боткина госпитализировали 137 медиков
Нуждающихся школьников Мурино обеспечили планшетами
Два сотрудника «Роскосмоса» скончались от коронавируса
Ленинградский зоопарк показал жизнь гиббонов на карантине
Депутаты Москвы и Петербурга просят о выплате 25 тысяч рублей для всех ...
Петербуржцы начали хуже соблюдать самоизоляцию
В Петербурге под видом сотрудников «Теплосети» действуют мошенники
Количество бессимптомных случаев коронавируса в России увеличилось до 50%