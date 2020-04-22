«Чушь очередная». Песков прокомментировал слухи о ссоре Путина с принцем Саудовской Аравии

&#171;Чушь очередная&#187;. Песков прокомментировал слухи о ссоре Путина с принцем Саудовской Аравии
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Недавно издание Middle East Eye распространила информацию о том, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, не смогли сдержать гневных эмоций во время телефонных переговоров. К компромиссу прийти не удалось, в связи с чем соглашение по ОПЕК+ было расторгнуто.

Дал свой короткий, но емкий комментарий по поводу данных домыслов журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слухи о конфликте он назвал очередной чушью. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Россия хотела сохранить привычные объемы, а Аравия настаивала на уменьшении. В итоге, к соглашению прийти не удалось, в следствие чего старые ограничения потеряли силу. Из-за этого цены на нефть внезапно обрушились.

Позднее, ситуацию все же удалось отрегулировать, заключив новое соглашение между странами-добытчицами нефти. К тому же, в ситуацию вмешался и коронавирус. Из-за пандемии спрос на ресурс стремительно упал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Новак объяснил падение цен на нефть.

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