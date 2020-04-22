Смольный утвердил концепцию по развитию железнодорожного узла Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил концепцию по развитию городского железнодорожного узла, разработанную компанией ОАО «РЖД».

Глава города направил генеральному директору организации Олегу Белозерову письмо, в котором говорится о решении губернатора. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. Концепция, представленная «РЖД», подразумевает развитие внутренних и пригородных железнодорожных перевозок пассажиров.

Первоочередно планируется вывести за пределы Петербурга транзитное грузовое движение, увеличить количество поездов до Выборга, Всеволожска и другим областным направлениям, организовать железнодорожное сообщение с Пулково и запустить электрички с Финлядиского вокзала до Левашова и Сертолово.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дополнительные поезда на майские праздники и летний сезон отменяются из-за низкого спроса.