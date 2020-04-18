РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето

В общей сложности, «Российские железные дороги» отменяют 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники.

В мае не выйдут на маршурт 53 поезда дальнего следования, а летом отменят еще 76 составов. «РЖД» опубликовала эту информацию на официальном сайте в пятницу, 27 апреля. Изменения обусловлены резким падением спроса на билеты, что, в свою очередь, является следствием пандемии коронавирусной инфекции в России и мире, и введенными ограничительными мерами.

Отметим, что РЖД с начала апреля по аналогичной причине отменили более 80 поездов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиры РЖД, которые все же вынуждены отправиться в путешествие в сложной эпидемиологической обстановке, будут рассажены с учетом необходимой безопасной дистанции. В купе будут ехать по два человека, в плацкартах — по три.