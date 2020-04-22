Эстония планирует начать ослабление карантина

Правительственная комиссия, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики, одобрила стратегию по смягчению ограничений с середины мая.

С 15 мая, если соответствующие критерии позволят, откроются школы. Следующими шагами станут открытие магазинов, точек питания и предоставления услуг в торговых центрах.

«Наша задача — смягчать ограничения шаг за шагом, чтобы в Эстонии не произошла новая вспышка заражения», — заявили в пресс-службе правительства.

По последним данным, в Эстонии 1559 зараженных коронавирусом, жертвами пандемии стали 44 человека.

Правительство Эстонии 12 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 588 864 человека. Скончались 180 584, при этом 1706 817 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.