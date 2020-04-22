В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 474 человека

В США число жертв коронавируса превысило 45 тысяч человек. Фото: Pixabay

В США число жертв коронавируса превысило 45 тысяч человек. Фото: Pixabay

За сутки в штате Нью-Йорк скончались 474 человека с коронавирусом, за день до этого умер 481 пациент, следует из данных, представленных на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.

«Кривая снижается сейчас, вопрос в том, сколько она будет снижаться», — заявил губернатор Эндрю Куомо, сообщает РИА «Новости».

В США число жертв коронавируса превысило 45 тысяч человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 588 864 человека. Скончались 180 584, при этом 1706 817 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.