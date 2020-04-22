Туктамышева рассказала о планах на Олимпиаду-2022

Туктамышева рассказала о планах на Олимпиаду-2022
Елизавета Туктамышева. Фото: @liza_tuktik/ Instagram

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хочет принять участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Спортсменка рассказала, что приложит все усилия, чтобы попасть на Олимпиаду.

«Даже если я не попаду на них, я буду стараться. И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделаю все, что было в моих силах», — рассказала она в прямом эфире Лины Федоровой в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Туктамышева показала короткую программу с помарками на Skate America. Первым элементом фигуристка выполнила тройной аксель, после каскад из двух тройных тулупов. На последнем судьи отметили Туктамышевой недокрут.

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