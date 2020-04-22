Туктамышева рассказала о планах на Олимпиаду-2022

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хочет принять участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Спортсменка рассказала, что приложит все усилия, чтобы попасть на Олимпиаду.
«Даже если я не попаду на них, я буду стараться. И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделаю все, что было в моих силах», — рассказала она в прямом эфире Лины Федоровой в Instagram.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Туктамышева показала короткую программу с помарками на Skate America. Первым элементом фигуристка выполнила тройной аксель, после каскад из двух тройных тулупов. На последнем судьи отметили Туктамышевой недокрут.