Туктамышева рассказала о планах на Олимпиаду-2022

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хочет принять участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Спортсменка рассказала, что приложит все усилия, чтобы попасть на Олимпиаду.

«Даже если я не попаду на них, я буду стараться. И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделаю все, что было в моих силах», — рассказала она в прямом эфире Лины Федоровой в Instagram.