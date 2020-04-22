Путин уволил замглавы Следственного комитета

Президент РФ Владимир Путин уволил замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в указе.

Отметим, что Александр Сорочкин занимал должность заместителя председателя СК при прокуратуре с 2007 года. Пост главы СКР он занимал с 2011 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин предложил Юрию Чайке пост полпреда в СКФО. Об этом стало известно 21 января. Президент встретился с экс-генпрокурором и его приемником Игорем Красновым в Кремле. Чайке было предложено перейти на работу в полпредство, а Краснову — возглавить Генпрокуратуру РФ.