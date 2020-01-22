Чайку назначили полпредом в СКФО

Экс-генпркурор РФ Юрий Чайка стал полномочным председателем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ подписан в среду, 22 января.

Документ о назначении Юрия Чайки утвердил президент России Владимир Путин. В силу он вступил со дня подписания, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чайку Юрия Яковлевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в Указе.

О том, что Владимир Путин предложил Юрию Чайке пост полпреда в СКФО, стало известно 21 января. Президент встретился с экс-генпрокурором и его приемником Игорем Красновым в Кремле. Чайке было предложено перейти на работу в полпредство, а Краснову — возглавить Генпрокуратуру РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Совет Федерации утвердил кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора России.