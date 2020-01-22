Чайку назначили полпредом в СКФО

Чайку назначили полпредом в СКФО
Юрий Чайка. Фото: kremlin.ru

Экс-генпркурор РФ Юрий Чайка стал полномочным председателем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ подписан в среду, 22 января.

Документ о назначении Юрия Чайки утвердил президент России Владимир Путин. В силу он вступил со дня подписания, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чайку Юрия Яковлевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в Указе.

О том, что Владимир Путин предложил Юрию Чайке пост полпреда в СКФО, стало известно 21 января. Президент встретился с экс-генпрокурором и его приемником Игорем Красновым в Кремле. Чайке было предложено перейти на работу в полпредство, а Краснову — возглавить Генпрокуратуру РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Совет Федерации утвердил кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора России.

владимир путин полпред президента северный кавказ скфо юрий чайка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Ленобласти рассказали финской журналистке о бесплатных обедах для ...
Геркус: у Денисова была возможность вернуться в «Зенит»
Пассажиропоток в Пулково в 2020 году может увеличиться на 10%
Трамваи и троллейбусы на три дня станут бесплатными для ветеранов
В Петербурге резко выросла популярность складских помещений
Чайку назначили полпредом в СКФО
Владельцы нового бизнес-жилья «Лидер групп» будут соседстсвовать ...
На стрелке Васильевского острова прогремит Ленинградский салют 1944 года