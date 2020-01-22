Новым генпрокурором РФ стал Игорь Краснов

Генерал-лейтенант юстиции Игорь Краснов 22 января назначен на должность генерального прокурора РФ. Его кандидатуру единогласно поддержал Совет Федерации на пленарном заседании.

Кандидатура Краснова была внесена на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным. В среду он писал указ об его освобождении с должности заместителя председателя Следственного комитета РФ.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сообщается на сайте Кремля.

На посту Игорь Краснов сменит Юрия Чайку. Экс-генпрокурору предложена должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. С инициативой освободить Чайку от должности генпрокурора 20 января выступил Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юрий Чайка покидает генпрокуратуру. От должности его освободил Совет Федерации 22 января.