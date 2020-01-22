Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора РФ

В Москве Совет Федерации освободил генерального прокурора России Юрия Чайку от занимаемой им должности в связи с переходом на новый пост.

Такое решение сенаторы приняли на заседании в среду, 21 января. Отметим, что Чайка покидает свой пост и переходит на должность полномочного представителя Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе. Президент, в свою очередь, предложил на освободившееся место заместителя главы Следственного комитета, Игоря Краснова.

Чайка поддержал кандидатуру Краснова, отметив, что у него все получится. Экс-генпрокурор подчеркнул, что Краснов начинал свою карьеру в прокуратуре и хорошо осведомлен с работой ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый премьер-министр Михаил Мишустин поздравил членов нового правительства с назначением и обсудил планы по реализации поручений президента.