Белоруссия планирует отказаться от импорта гречки из России

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства Белоруссии Алексей Богданов заявил, что руководство республики планирует отказаться от импорта гречки из России, сообщает агентство «Белта».

Он отметил, что такое решение было принято после отказа России в начале весны 2020 года поставлять крупу в Белоруссию. «Вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью», — заявил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен увеличить количество производства гречки потому Россия, по его словам, не собирается сотрудничать республикой в рамках ее поставок. Лукашенко признал, что гречки в России всегда произрастало больше, но сейчас с поставками произошли проблемы, в связи с чем, необходимо увеличить количество собственных ресурсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Белоруссии все в полном порядке с продуктами, их достаточно, также, формируются и отправляются поставки в Россию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Глава республики сообщил, что после закрытия границ, ритейлеры из России обратились за помощью к коллегам из Белоруссии, сообщив, что начинается дефицит.