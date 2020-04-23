Плющенко осваивает новую профессию на самоизоляции

Плющенко осваивает новую профессию на самоизоляции
Евгений Плющенко. Фото: instagram.com

Евгений Плющенко предстал перед своими подписчиками в новом образе. Фигурист опубликовал видео, на котором видно, что он колет дрова

В своем Instagram-аккаунте спортсмен рассказал, что отныне делает все только своими руками. Он также добавил, что дни в режиме самоизоляции летят незаметно.

Обычно фигурист вместе с женой и сыном проводят время внутри жилища. Запечатлеть Плющенко в работе решила его супруга Яна Рудковская. Она вспомнила стихотворение Николая Некрасова «Однажды, в студеную зимнюю пору…» и спросила мужа, откуда дровишки.

Поклонникам явно понравился такой подход фигуриста к новому делу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рудковская и Плющенко готовятся снова стать родителями. Они намерены прибегнуть к суррогатному материнству. К сожалению, Яна Рудковская неспособна забеременеть по медицинским показаниям.

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