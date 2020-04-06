Рудковская и Плющенко готовятся снова стать родителями

"С каждым годом качество твоих яйцеклеток все хуже и хуже", — призналась Рудковская. Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

"С каждым годом качество твоих яйцеклеток все хуже и хуже", — призналась Рудковская. Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская хотят прибегнуть к суррогатному материнству, чтобы завести еще одного ребенка.

Супруги уже давно пытаются завести еще одного малыша, но к сожалению, Яна Рудковская неспособна забеременеть по медицинским показаниям. Несколько сеансов гормонотерапии и 4 попытки ЭКО не дали результатов. Рудковская и Плющенко, между тем, не отчаиваются и планируют воспользоваться услугами суррогатной матери, передает портал StarHit.

Продюсер также отметила, что здоровье с годами не улучшается, поэтому завести детей становится только сложнее. Именно поэтому они с Плющенко решили пойти на крайние меры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользователи Сети обрушились с критикой на Рудковскую за фотографии шикарных завтраков во время пандемии коронавируса.