Юрист дала советы женщинам, подвергающимся насилию в режиме самоизоляции

В группе наибольшего риска находятся женщины, решившие подать на развод, если их мужья об этом знают. Фото: pixabay

В группе наибольшего риска находятся женщины, решившие подать на развод, если их мужья об этом знают. Фото: pixabay

Женщины, которые опасаются за свою жизнь во время режима самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, должны подготовить сумку со всем необходимым на случай бегства из дома.

По словам главы турецкой неправительственной организации «Остановим убийства женщин» Гюльсюм Кав, женщины должны знать все телефоны, по которым могут обратиться за помощью. Они должны иметь при себе лекарства, перевязочные материалы и копии личных документов.

Как сообщили РИА Новости, Кав подчеркнула, что в группе наибольшего риска находятся женщины, решившие подать на развод, но еще не сообщившие об этом своему мужу.

Специалист отметила, что в таких случаях следует избегать проживания с супругом, а встречи проводить только в присутствии третьего лица. И добавила, что личные и «последние» встречи зачастую заканчиваются трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург стал аутсайдером в рейтинге городов по самоизоляции.