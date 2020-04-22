Петербург стал аутсайдером в рейтинге городов по самоизоляции

Петербург стал аутсайдером в рейтинге городов по самоизоляции
Жители Петербурга игнорируют самозоляцию. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербург опустился на последнее место в рейтинге городов-миллионников по индексу самоизоляции. Показатель города к вечеру снизился до 2,6 балла.

С девяти утра Петербург находится в «красной зоне». Это означает, что на улицах города очень много людей.

К 17:30 индекс самоизоляции в Петербурге дошел 2,6 балла. Петербург занимает последнее, 15-е место. Лидирует Красноярск с индексом 4.0. Следом расположились Новосибирск (3.8), Уфа (3,6), Пермь (3,5) и Москва (3,4).

Стоит отметить, что города находятся в разных часовых поясах. Время в Красноярске и Новосибирске — 21:30. В Уфе и Перми — 19:30, в Москве — 17:30.

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, рассчитанный на основе сведений об использовании различных приложений и сервисов Яндекса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 22 апреля индекс самоизоляции в Петербурге был 2,8.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
индекс самоизоляции коронавирус новости спб самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург стал аутсайдером в рейтинге городов по самоизоляции
Путин поручил губернатору Воронежской области построить быстровозводимую ...
Водитель-экспедитор избежал наказания за нарушение изоляции в Петербурге
Дети дольше взрослых остаются переносчиками коронавируса
Стал известен официальный диагноз Заворотнюк
Блокадники и сироты смогут бесплатно получить копии кадастровых документов ...
Движение транспорта по улице Жукова временно остановят из-за ремонта теплосетей
«Чушь очередная». Песков прокомментировал слухи о ссоре Путина с ...