Петербуржцы выходят на улицу: индекс самоизоляции утром упал до 3,5

Петербуржцы выходят на улицу: индекс самоизоляции утром упал до 3,5
Индекс самоизоляции в Петербурге. Фото: Яндекс

В Северной столице местные жители начали выходить на улицу. Индекс самоизоляции постепенно снижается.

Сегодня, 23 апреля, к 8:40 соответствующий индекс показывает 3,5 балла. Большинство горожан все же соблюдают карантин, оставаясь дома.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», часом ранее показатель составлял 3,9 балла, в 6 утра — 4,6 балла.

Напомним, коронавирус продолжает набирать обороты, в городе ежедневно обновляются данные в числе зараженных новым вирусом. Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус пришел в мир на долго, поэтому государства должны сохранять бдительность. По словам ученых, большая часть населения Земли остается уязвимой к вирусу. Специалисты также не исключили вероятность новой вспышки эпидемии.

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