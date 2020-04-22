ВОЗ: Коронавирус пришел в мир надолго

Ученые считают, что пандемия еще не достигла пика. Фото: pixabay.com

Ученые считают, что пандемия еще не достигла пика. Фото: pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что большая часть населения Земли остается уязвимой к вирусу. По его мнению, COVID-19 останется в мире надолго, поэтому государства должны сохранять бдительность.

«Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время», — отметил глава ВОЗ, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что есть опасность новой вспышки эпидемии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 588 864 человека. Скончались 180 584, при этом 1706 817 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.