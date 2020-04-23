В Ломоносовском районе 76-летний водитель погиб после столкновения с Hyundai Solaris

В больницу доставили двух женщин и водителя иномарки. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В больницу доставили двух женщин и водителя иномарки. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ломоносовском районе произошло лобовое ДТП, которое привело к трагедии. Столкновение не пережил пожилой водитель.

Все случилось в среду, 22 апреля, в 18:40 на 14 километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина у деревни Олики. Водитель Hyundai Solaris на правом закруглении выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107», которым управлял 76-летний водитель.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, пенсионер погиб на месте. В машине также находились две женщины 81 и 80 лет, их госпитализировали. Второго водителя иномарки также доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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