У двух сотрудников администрации Ленобласти найден коронавирус

В Ленобласти коронавирусную инфекцию выявили у двух сотрудников администрации. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, у двух человек подтвердили заражение вирусом. Один из них — это технический специалист, который настраивал оборудование для проведения видеоконференций. Глава региона добавил, что симптомы у инфицированного проявились поздно, из-за чего все, кто с ним контактировали, посажены на карантин. Заразился он от родственников.

В эфире телеканала «Россия-24» Дрозденко отметил, что в настоящее время на дистанционный режим работы перешли несколько заместителей губернатора.

Губернатор подчеркнул, что сдал тест на инфекцию COVID-19, теперь он ждет результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять медиков больницы в Ленобласти заразились коронавирусом.