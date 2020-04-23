У двух сотрудников администрации Ленобласти найден коронавирус

В Ленобласти коронавирусную инфекцию выявили у двух сотрудников администрации. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, у двух человек подтвердили заражение вирусом. Один из них — это технический специалист, который настраивал оборудование для проведения видеоконференций. Глава региона добавил, что симптомы у инфицированного проявились поздно, из-за чего все, кто с ним контактировали, посажены на карантин. Заразился он от родственников.
В эфире телеканала «Россия-24» Дрозденко отметил, что в настоящее время на дистанционный режим работы перешли несколько заместителей губернатора.
Губернатор подчеркнул, что сдал тест на инфекцию COVID-19, теперь он ждет результат.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять медиков больницы в Ленобласти заразились коронавирусом.