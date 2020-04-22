Девять медиков больницы в Ленобласти заразились коронавирусом

В Ленобласти Рощинскую больницу закрыли на карантин после того, как выяснилось, что девять врачей заразились коронавирусом от пациента.

Председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин рассказал, что в этой больнице две недели назад у одного из пациентов обнаружили коронавирус. После чего его перевели в специализированный стационар, а у всех медицинских работников и других пациентов были проведены анализы. Первые тесты показали отрицательные результаты, а повторные выявили заболевания у девяти врачей.

Вылегжанин также добавил, что после обнаружения у пациента коронавирусной инфекции всех контактировавших с ним врачей отправили на изоляцию.

«Сейчас они получают специализированное лечение в стационаре или амбулаторно, а больница закрыта на карантин. За счет здоровых сотрудников была усилена неотложная помощь и амбулаторная служба», — отметил он, сообщает РИА «Новости».

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Ленобласти достигло 537 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 588 864 человека. Скончались 180 584, при этом 1706 817 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.