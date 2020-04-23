В Петербурге глава направления «Газпромнефти» лишился Toyota Camry за 1,5 миллиона

Транспортное средство застраховано по КАСКО/ОСАГО до 24 декабря нынешнего года. Фото: pixabay

Транспортное средство застраховано по КАСКО/ОСАГО до 24 декабря нынешнего года. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга неизвестный похитил иномарку, принадлежащую главе направления ООО «Газпромнефть».

Все произошло в период с 20:00 16 апреля до 11:30 22 апреля. Мужчина рассказал правоохранителям, что оставил автомобиль марки Toyota Camry у дома №8 на Военной улице, но позже на месте иномарки не оказалось.

Как стало известно gazeta.spb.ru, свою машину заявитель оценил в 1,5 млн рублей.

Прибывшие полицейские обнаружили на фасаде указанного дома камеры видеонаблюдения, записи с которых будут изъяты. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП в Ломоносовском районе. В результате столкновения легковых авто погиб пенсионер. Еще трое были госпитализированы.