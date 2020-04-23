Раненный у «Обводного канала» иностранец пострадал от ножа знакомой

В Петербурге задержали мигрантку, подозреваемую в нападении на своего соотечественника. Изначально сообщалось, что мужчину ударили ножом трое неизвестных у станции метро «Обводный канал».

В полицию вечером 20 апреля обратился брат пострадавшего. Он сообщил, что на его 23-летнего брата напали трое незнакомцев. Они якобы ударили его ножом в живот у входа на станцию метро «Обводный канал». После чего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

На следующий день полиция задержала соотечественницу пострадавшего. Правоохранители полагают, что она в ходе внезапной ссоры нанесла мигранту ножевое ранение. Конфликт между ними предположительно произошел в квартире девушки на Воронежской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что раненный мигрант числится в федеральном розыске по подозрению в краже. У его палаты выставлен пост охраны.