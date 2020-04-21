У «Обводного канала» напали на иностранца из федерального розыска

У &#171;Обводного канала&#187; напали на иностранца из федерального розыска
Нападение произошло у станции метро "Обводный канал". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Во Фрунзенском районе Петербурга госпитализировали с ножевым ранением 23-летнего выходца из Узбекистана. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию о произошедшем сообщил брат пострадавшего. С его слов, нападение произошло у станции метро «Обводный канал» вечером 20 апреля. Трое неизвестный нанесли иностранцу ножевое ранение. Удар пришелся на брюшную стенку.

В больницу его увезли с проникающим ранением живота. В ходе проверки полиция установила, что пострадавший находится в федеральном розыске по подозрению в краже. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Сейчас иностранец находится в больнице. У его палаты выставлен пост охраны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору местный житель ударил друга ножом в шею.

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