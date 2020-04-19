В Сосновом Бору местный житель всадил нож в шею своего друга

В городе Сосновый Бор в Ленинградской области застолье окончилось поножовщиной и смертью одного из участников посиделки.

По данным Следственного управления Следственного комитета Ленобласти, инцидент произошел в субботу, 18 апреля. В одном из домов города Сосновый Бор двое мужчин, 66 и 69 лет, распивали алкоголь и, вероятно, неплохо проводили время. В какой-то момент спиртное сыграло с ними злую шутку и между приятелями вспыхнул конфликт.

В результате 69-летний хозяин квартиры схватил нож и всадил его в шею собеседника. От полученных травм его оппонент, к несчастью, скончался на месте. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов произошла аналогичная трагедия. В результате совместных возлияний женщина зарезала своего супруга.