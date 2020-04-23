Легковушка вылетела на тротуар и снесла светофор на Владимирской площади

Легковушка вылетела на тротуар и снесла светофор на Владимирской площади
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 23 апреля, легковой автомобиль Ford вылетел на тротуар и снес светофор в на Владимирской площади Петербурга.

Очевидцы рассказывают, что водитель остался сидеть в машине. Причины ДТП неизвестны. Вероятно, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на тротуар.

«На Владимирской площади водитель Мондео припарковался в светофор и сидит в машине», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения автомобиль оказался под припаркованным прицепом. Все случилось среди ночи на пустой дороге.

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