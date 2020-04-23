В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь

Движение на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области временно перекроют в связи с разводкой моста через реку Свирь.

Об этом в четверг, 23 апреля, gazeta.spb.ru уведомили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Трассу «Кола» перекроют на участке возле Лодейного поля 24 апреля 2020 года. Проезд автомобильного транспорта будет невозможен в течение двух часов, с 8:50 до 10:50 часов в связи с разводкой моста на 236-м километре автодороги.

Осуществляют технологическую разводку представители ОАО «РЖД». Отметим, что путепровод через реку Свирь предназначен как для автомобильного, так и для железнодорожного движения. «Упрдор «Северо-Запад» просит водителей заранее планировать маршрут с учетом внесенных изменений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до 27 апреля ограничено движение транспорта по трассе М-10.