Движение по трассе М-10 временно ограничат

Движение по трассе М-10 временно ограничат
Дорога будет готова к концу апреля. Фото: pixabay.com

Речь идет об участке дороги в Тосненском работе. Там будут проходить ремонтные работы.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там отметили, что с 20 по 27 апреля на 652 километре автодороги М-10 в Тосненском районе. Ограничения ввели из-за ремонтных работ, у трассы также установятся дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

Подчеркивается, что машины в Санкт-Петербург все равно смогут проехать, так как эту полосу не затронут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти отремонтируют дороги в 5 районах. Обновление дорожного полотна запланировано во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Приозерском районах 47 региона.

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