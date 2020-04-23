Путин поручил правительству утвердить ипотеку под 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 мая программу о выдаче льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5% на жилье в новостройках.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.

Программа льготной ипотеки предусматривает кредиты, которые выдадут гражданам до 1 ноября текущего года на покупку жилья в новостройках стоимостью до восьми миллионов рублей в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до трех миллионов рублей в остальных регионах по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что максимальные лимиты на суммы, позволяющие получить кредитные каникулы, которые установило российское правительство, оставляет свыше половины заемщиков без возможности воспользоваться этой мерой поддержки. Государство предоставляет кредитные каникулы в качестве антикризисной меры, учитывая сложную экономическую обстановку, возникшую из-за пандемии коронавирусной инфекции.