Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулы

Максимальные лимиты на суммы, позволяющие получить кредитные каникулы, которые установило российское правительство, оставляет свыше половины заемщиков без возможности воспользоваться этой мерой поддержки.

Государство предоставляет кредитные каникулы в качестве антикризисной меры, учитывая сложную экономическую обстановку, возникшую из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оказалось, что претендовать на это могут меньше половины заемщиков.

Среди ипотечников воспользоваться перерывом в выплатах смогут лишь 49%, а из тех, кто брал автокредит, и того меньше — 45%. Наиболее актуальными кредитные каникулы оказались для потребительских кредитов, в этом случае на них могут рассчитывать 72% заемщиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о максимальных суммах, которые позволят взять кредитные каникулы.