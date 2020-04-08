Максимальные лимиты на суммы, позволяющие получить кредитные каникулы, которые установило российское правительство, оставляет свыше половины заемщиков без возможности воспользоваться этой мерой поддержки.
Государство предоставляет кредитные каникулы в качестве антикризисной меры, учитывая сложную экономическую обстановку, возникшую из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оказалось, что претендовать на это могут меньше половины заемщиков.
Среди ипотечников воспользоваться перерывом в выплатах смогут лишь 49%, а из тех, кто брал автокредит, и того меньше — 45%. Наиболее актуальными кредитные каникулы оказались для потребительских кредитов, в этом случае на них могут рассчитывать 72% заемщиков.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о максимальных суммах, которые позволят взять кредитные каникулы.