Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулы

Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулы
Фото: pixabay.com

Максимальные лимиты на суммы, позволяющие получить кредитные каникулы, которые установило российское правительство, оставляет свыше половины заемщиков без возможности воспользоваться этой мерой поддержки.

Государство предоставляет кредитные каникулы в качестве антикризисной меры, учитывая сложную экономическую обстановку, возникшую из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оказалось, что претендовать на это могут меньше половины заемщиков.

Среди ипотечников воспользоваться перерывом в выплатах смогут лишь 49%, а из тех, кто брал автокредит, и того меньше — 45%. Наиболее актуальными кредитные каникулы оказались для потребительских кредитов, в этом случае на них могут рассчитывать 72% заемщиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о максимальных суммах, которые позволят взять кредитные каникулы.

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