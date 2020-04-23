«Занесло чутка»: легковушка влетела в ограждение на Кушелевском путепроводе

&#171;Занесло чутка&#187;: легковушка влетела в ограждение на Кушелевском путепроводе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП – легковой автомобиль влетел в ограждение. У машины сильно помят передний бампер.

Все произошло сегодня, 23 апреля, на Кушелевском путепроводе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Занесло чутка», — написал подписчик группы.

Легковой автомобиль влетел в ограждение на проезжей части. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на Владимирской площади. Легковушка вылетела на тротуар и снесла светофор.

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