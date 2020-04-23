Младшая сестра Ким Чен Ына может сменить его на посту лидера КНДР

Ким Ё Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может сменить его на посту лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в случае его смерти.

Ким Ё Чжон уже фактически уже стала «человеком номер два» в высшей пхеньянской иерархии, пишет японская газета Asahi со ссылкой на южнокорейские и американские источники.

По данным источников, такое решение было принято еще в конце прошлого года на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи.

СМИ сообщали, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечали, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.